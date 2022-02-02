РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 фев. Полицейские подмосковного Подольска задержали мужчину, подозреваемого в краже мобильного телефона, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 5 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 29-летней местной жительницы. Она рассказала о том, что ее знакомый совершил хищение мобильного телефона, находясь в квартире на улице Юбилейной. Общая сумма материального ущерба составила 12 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан неоднократно судимый 31-летний уроженец Рязанской области, у которого изъято похищенное имущество. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

Подольским городским судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.