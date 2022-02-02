РИАМО - 2 фев. В этом году в стране может появиться до 8 тыс. обманутых дольщиков из-за того, что некоторые дома строятся еще по старым схемам, сообщил журналистам генеральный директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев.

«Ожидаем порядка 5-8 тыс. (обманутых дольщиков – ред.) в этом году. В первую очередь, из-за того, что часть объектов еще строится по старым схемам», - рассказал Тимофеев.

Он отметил, что по-старому строится 15% объектов или 16 млн кв. м жилья.

Согласно материалам пресс-службы Фонда развития территорий, на конец 2021 года на контроле субъектов находились 1 млн 362 тыс. домов. По дорожным картам, которые актуализировали на 1 квартал 2022 года, в этом году планируют восстановить права 27,8 тыс. граждан на 409 объектах. В 2023 году - 23,6 тыс. человек на 412 объектах.

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