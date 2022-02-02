РИАМО - 2 фев. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило очень высокий уровень качества управления холдингом «Мосинжпроект», который получил рейтинг на уровне А+.gq, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Гендиректор холдинга Юрий Кравцов объяснил, что специалисты оценивали нынешнюю систему управления, а также профессионализм команды.

«Именно эти факторы позволяют нам эффективно создавать крупные гражданские, транспортные и инфраструктурные объекты, выступать оператором развития территорий», – сказал Кравцов.

В компании высоко оценили стратегическое обеспечение, а также четкое определение в бизнес-плане главных операционных и финансовых целей.

Кравцов также добавил, что в первый раз «Мосинжпроект» получил от этого агентства рейтинг А+.gq в 2016 году. Позже он неоднократно подтверждался.

В отчете компании, в свою очередь, отмечается, что полученные результаты компании из года в год соответствуют или превышают плановые значения, что подтверждает высокий уровень прогнозирования финансовых показателей.

Еще эксперты положительно оценили систему управления трудовыми отношениями и корпоративную этику «Мосинжпроекта». На высоком уровне, отмечают представители агентства, находятся и политика в сфере охраны труда, развернутый план профессионального обучения сотрудников, а также система мотивации и премирования.

В отчете также отмечены уровень организации и регламентации системы управления рисками и степень защиты прав собственников и иных стейкхолдеров.

В прошлом году «Мосинжпроект» занял 21 место в ежегодном рейтинге 400 крупнейших компаний РФ по версии аналитического журнала «Эксперт». В то же самое время по объему реализованной продукции компания стала 72-й.

Также холдинг сохранил лидерство среди российских инжиниринговых компаний в рейтингах RAEX-600 и РБК-500. Также в минувшем году «Мосинжпроект» поднялся на 9 пунктов и в международном рейтинге 250 крупнейших строительных компаний мира. В ENR’s 2021 Top 250 Global Contractors холдинг занял 114 место.

Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» — ведущий оператор ключевых градостроительных программ Москвы.