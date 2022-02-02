РИАМО - 2 фев. Прокуратура запросила пожизненное заключение для Магомеда Нурова, обвиняемого в пособничестве при организации терактов в метро Москвы в 2010 году, сообщает ТАСС.

«Прокурор в ходе прений сторон попросил суд назначить Нурову наказание в виде пожизненного заключения», — сказали агентству во Втором западном окружном военном суде.

Нуров добровольно вступил в преступное сообщество «Имарат Кавказ» (запрещено в России) и принес присягу. Мужчина принимал активное участие в планировании и подготовке совершаемых боевиками преступлений. При подготовке теракта он выполнял роль связного и водителя для других соучастников преступления.

29 марта 2010 года в Москве на станциях «красной» ветки метро «Лубянка» и «Парк культуры» в утренний час пик с интервалом около 40 минут произошли два взрыва, устроенные террористками-смертницами. В результате терактов погиб 41 человек, 168 человек были признаны потерпевшими.

Среди пострадавших были граждане России, Таджикистана, Киргизии, Филиппин, Израиля и Малайзии. Ответственность за взрывы взял на себя лидер боевиков Доку Умаров.