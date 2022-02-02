РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 фев. Люберецкая городская прокуратура в ходе проверок исполнения требований федерального законодательства выявила нарушения в сфере санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности в хостелах округа, сообщает пресс-служба ведомства.

В хостелах и гостиничных комплексах не соблюдаются ограничительные мероприятия, обязательные для исполнения в случае угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

Юрлицам внесли представления об устранении нарушений федерального законодательства. В отношении виновных возбуждены дела об административных нарушениях.