РИАМО - 2 фев. Актер Максим Виторган резко высказался в адрес музыканта Сергея Шнурова, который в новом клипе отпустил шутку о пятилетнем сыне Ксении Собчак. Об этом пишет Газета.ru.

Ранее в соцсетях был опубликован клип «Шмарафон», где в нецензурной форме описывается смертельное ДТП в Сочи с участием водителя Собчак, а также ставится под сомнение отцовство ребенка журналистки. Речь идет о том, что ребенок якобы похож на Сергея Капкова, с которым встречалась телеведущая до свадьбы с Виторганом.

«Сережа Шнуров, ты реально шутишь про моего пятилетнего сына, типа мой он или не мой? Мы знакомы 20 лет, я видел тебя в разных состояниях. Я помню времена, когда ты почитал за честь бесплатно выступать на дне рождения Собчак», — сказал Виторган на видеозаписи, опубликованной в Instagram.

Виторган также заявил, что фронтмен «Ленинграда» «выродился» в «хулигана на подсосе».

«Мальчик Платон пяти лет спрашивает тебя из Москвы: «Дядя Шнурик, ты дурак?», — добавил артист.

Он также посоветовал Шнурову научиться «с достоинством стареть».

«Нужно говорить «редиска»: Путин рассказал Шнурову, как отказаться от мата​>>