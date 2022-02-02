РИАМО - 2 фев. В Москве и Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности до 12 часов 4 февраля из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень опасности, когда погода может представлять опасность для здоровья.

В среду в Московском регионе ожидается снег и до минус 8 градусов.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 3 до минус 5 градусов, в Подмосковье - от минус 3 до минус 8. Температура воздуха будет на 5 градусов выше нормы.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ожидается в районе 75%.

Снег и гололедица ожидаются на первой неделе февраля в Московском регионе>>