РИАМО - 2 фев. На территории Московской области можно заключить социальный контракт на поиск работы и открытие своего бизнеса. При этом размер выплаты в этом году будет проиндексирован автоматически, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.

Индексация коснется тех, кто заключил контракт в 2021 году. Его пересчитают исходя из прожиточного минимума, который вырос до 16 тыс. рублей.

Как рассказала зампред правительства Московской области Ирина Каклюгина, выплаты осуществляют каждый месяц. Так, на открытие дела эта сумма составляет 250 тыс. рублей.

«В прошлом году в Подмосковье заключили свыше 1,4 тыс. соцконтрактов, активнее всего жители получали его на поиск новой работы или открывали собственное дело», – добавила Каклюгина.

Для того, чтобы заключить соцконтракт, нужно подать заявление на региональный портал госуслуг.

Социальный контракт – соглашение между гражданином и органом социальной защиты населения по месту жительства. В соответствии с ним соцорганы выделяют жителю средства, а получатель поддержки должен потратить их на цель, определенную в договоре в рамках программы социальной адаптации. Ее разрабатывают индивидуально для каждого обращающегося за помощью.

Программа социальной адаптации может включать: поиск работы, прохождение профессионального обучения или получение дополнительного образования, открытие или расширение своего дела, ведение личного подсобного хозяйства, приобретение домашнего скота и другие мероприятия.