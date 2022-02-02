РИАМО - 2 фев. По итогам 2021 года обманутым дольщикам страны выплатили компенсации на сумму более 31 млрд рублей, сообщил журналистам генеральный директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев.

«В прошлом году 16,6 тыс. человек выплаты фактически получили на 31,5 млрд рублей», - рассказал Тимофеев.

Он добавил, в также приняты решения по выплатам еще порядка 33-34 млрд рублей.

В Подмосковье в прошлом году восстановили права 20,1 тыс. обманутых дольщиков, которые купили жилье в 326 многоквартирных домах.