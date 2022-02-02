РИАМО - 2 фев. На сегодняшний в России не могут найти около 2 тыс. обманутых дольщиков, которым положены компенсационные выплаты на общую сумму порядка 4,5 млрд рублей, сообщил журналистам генеральный директор фонда развития территорий Константин Тимофеев.

«Сегодня таких людей ориентировочно 2 тыс. человек. <…> Этим людям должны около 4,5 млрд (рублей компенсаций - ред.)», - рассказал Тимофеев.

Он добавил, что работа по поиску таких граждан ведется в том числе с привлечением правоохранительных органов. Часть этих людей неверно предоставили паспортные данные, некоторые изменили фамилии, не оставили контактную информацию.

Ранее Тимофеев сообщил, что по итогам прошлого года фонд развития территорий восстановил права 42 тыс. дольщиков в России.