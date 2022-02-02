РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 фев. В Подольске в микрорайоне Силикатная-2 на Тепличной улице пассажиры вынуждены были толкать маршрутное такси №30 (гипермаркет «Глобус» – Тепличная улица, 1) от остановки из-за того, что оно не могло проехать по нечищенной дороге, видео опубликовали в группе «Силикатная 2 МЦД 2 Подольск D2» в соцсети «ВКонтакте».

На видео видно, как группа людей толкает маршрутное такси от остановки. Машина немного проехала вперед и снова остановилась.

Ранее власти округа сообщили, что каждый день рабочие вывозят свыше 1 тыс. кубометров снега с муниципальных дорог Подольска. Автомобилистов попросили быть предельно внимательными на дорогах и по возможности пользоваться для передвижения общественным транспортом.

Пассажиры толкают маршрутку в Подольске. ВИДЕО>>