РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 фев. Люберецкая городская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Тульской области, который обвиняется в незаконном сбыте наркотиков, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства.

Злоумышленник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

По версии следствия, мужчина является соучастником преступной группы, которая занимается незаконным сбытом наркотиков в Москве и Московской области. Для дальнейшего незаконного сбыта третьим лицам обвиняемый получил партии наркотиков: мефедрон – 77,07 г, ЛСД – 2,331 г, кокаин – 3,37 г, смесь кокаина с производным наркотика N-метилэфедрона – 2,9 г, смесь мефедрона и N-метилэфедрона – 16,69 г, смесь метамфетамина и МДМА – 82,77 г.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Розыск соучастников преступления продолжается.