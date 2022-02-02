РИАМО - 2 фев. В России участились случаи обмана людей и краж денег с помощью новой мошеннической схемы. Злоумышленники создают фишинговые сайты, на которых якобы продаются билеты на концерты и спектакли, однако при оформлении покупки с карты клиента начинают многократно списываться деньги, это продолжается до тех пор, пока баланс счета не достигнет нуля, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Подмосковья.

Ранее такая мошенническая схема не применялась злоумышленниками широко. Новизна этого способа обмана в том, что мошенники научились управлять частотой списания денег. С банковской карты списывают от 5 до 20 тыс. рублей каждые 10-15 секунд – это продолжается до полного обнуления баланса.

Фейковые объявления о продаже билетов рассылаются мошенниками через соцсети, мессенджеры, сайты знакомств и электронную почту. При покупке билетов на таких сайтах жертве предлагают заполнить форму, включающую персональные данные пользователя и реквизиты его банковской карты. После мошенники получают доступ к карте и оформляют на нее подписку.

«Специалисты ГУРБ Московской области ведут ежедневный мониторинг новых видов мошенничества, в том числе, появляющихся и в других регионах, чтобы своевременно предупредить жителей региона о сферах и новых способах мошеннических действий и не допустить подобного в Подмосковье», - отметил зампред правительства Московской области - руководитель подмосковного ГУРБ Роман Каратаев.

Главное управление региональной безопасности Московской области призывает жителей Подмосковья быть бдительными, не доверять непроверенным ресурсам и обращать внимание на ссылку, которая отображается в браузере.

Чтобы не стать жертвой мошенников пользователям рекомендуется:

- Внимательно следить за адресом ссылок. Есть ряд признаков, по которым можно судить о том, что сайт фейковый - название, имитирующее известный магазин или бренд, но отличающееся на одну букву или символ, использование протокола http:// вместо https://, отсутствие замкнутого замочка перед адресом в браузерной строке.

- Обращать внимание на наличие пользовательского соглашения на сайте, информации об обработке данных и обратной связи. Создатели сайтов-однодневок, как правило, не занимаются детальной проработкой сайтов и упускают такие тонкости из виду.

- Отказаться от оплаты банковской картой.

Не совершать оплату банковской картой, если платеж предлагается перевести на карту или счет физического лица, электронный кошелек, или если на странице оплаты используется протокол http:// вместо https://.

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