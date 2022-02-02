РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 фев. В микрорайоне Климовск Подольска в начале прошлой недели произошел сбой в графике вывоза мусора, контейнерные площадки во многих дворах переполнились, что вызвало справедливое возмущение горожан, сообщили в теротделе администрации округа.

Сотрудники территориального управления в микрорайоне Климовск ведут постоянный мониторинг ситуации с мусором. Информацию с мест, откуда не вывозят твердые коммунальные отходы, ежедневно направляют региональному оператору.

Мусоровывозящая организация МСК-НТ столкнулась с проблемой во дворах на улице Революции, 4 и 6, Рощинской, 23, 23А, 19, 19А. Там своевременному вывозу отходов мешают припаркованные на тротуаре автомобили. В подобных ситуациях мусор получается вывезти только на следующий день, поэтому контейнеры переполнены.

Воспрепятствование вывозу мусора является административным правонарушением закона от 04.05.2016 №37/2016-ОЗ Кодекса Московской области об административных правонарушениях и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей; на должностных лиц - от 5 до 10 тыс. рублей; на юридических лиц - от 5 до 30 тыс. рублей.

Теруправление в микрорайоне Климовск призвало жителей не парковать личный транспорт вне парковочных зон. Это позволит мусоровывозящей компании качественно и своевременно осуществлять вывоз твердых коммунальных отходов.

В случае несвоевременного вывоза мусора и переполнения бункеров необходимо обратиться в адрес регионального оператора на проспекте Ленина, 97 по телефону: 8(800)234-36-70, Почта: mo@msk-nt.ru.