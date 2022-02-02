РИАМО - 2 фев. Прокуратура Подмосковья утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, который подозревается в совершении убийства. Преступление произошло в городском округе Коломна в декабре 2000 года, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

По версии следствия, обвиняемый вместе с супружеской парой распивали спиртные напитки в городском округе Коломна. Затем между ними возникла ссора. Муж получил два удара топором по различным частям тела, а его супруге был нанесен один удар топором по голове.

Супруги скончались на месте происшествия.

Материалы уголовного дела в ближайшее время будут направлены в Московский областной суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под стражей.