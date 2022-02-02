РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 фев. Депутат Мособлдумы Павел Максимович призвал жителей Подольска содействовать в уборке своих дворов от снега.

Во дворе дома 80А на улице Юных Ленинцев 1 февраля с самого утра проводились работы по комплексной расчистке территории. Качество уборки проверил Павел Максимович вместе с директором управляющей компании МУП «ДЭЗ» Александр Мусияченко и начальником отдела содержания придомовых территорий МКУ «Окружное хозяйство» Натальей Серегиной.

«Приехав на объект, убедились, что работы идут полным ходом. Задействованы 2 единицы спецавтотехники, во дворе достаточное количество работников с лопатами. Пообщавшись с жителями двора, узнали, что управляющая компания старается двор убирать, но снегопады не дают расслабиться, и как итог - работа управляющих компаний не всегда становится заметна», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что в данном дворе стояло много машин-сугробов, которые не позволяют качественно управляющей компании сделать свою работу, что создает неудобства в работе техники и вызывает недовольство остальных жителей.

«Необходим диалог не только с управляющей компанией, которая должна в нормативные сроки провести качественно уборку территории, но и выработать общую позицию жителей по взаимодействию и воздействию на нерадивых соседей. Вот только тогда можно будет совместно решить все проблемы по уборке снега во дворах», - заключил Максимович.