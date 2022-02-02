РИАМО - 2 фев. Здание на улице Живописной в столице, где произошел пожар, не относится к киностудии. Декорации, реквизит и костюмы там не хранились, сообщили РИАМО в пресс-службе киноконцерна «Мосфильм».

Ранее в складском помещении на Живописной улице на северо‑западе столицы случилось возгорание. Ряд СМИ сообщал, что там находится склад «Мосфильма».

Площадь пожара составила порядка 100 кв. м. К настоящему моменту пожар полностью ликвидирован.

«Мы к этому объекту отношения не имеем и декорации там не храним. Непосредственно все декорации, костюмы и реквизит хранится на территории «Мосфильма». На улице Живописной мы ничего не храним», — сообщили в пресс-службе.​