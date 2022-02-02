РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 фев. В результате проверок исполнений законодательства о безопасности дорожного движения юрлицами Люберецкая городская прокуратура выявила нарушения правил дорожного движения водителями компаний и отсутствие в транспортных средствах терминалов для осуществления безналичной оплаты проезда, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Руководителям транспортных компаний внесли представления об устранении нарушений федерального законодательства.

Проверки проходили совместно с ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое». Надзор за осуществлением пассажирских перевозок на территории городского округа продолжается, вопрос стоит на контроле городской прокуратуры.