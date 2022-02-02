РИАМО - 2 фев. Удалось ликвидировать возгорание в складском помещении на Живописной улице на северо‑западе столицы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 11:40 среды. Возгорание было локализовано в 12:37. В 13:42 пожар ликвидирован.

Известно, что площадь возгорания составила 100 кв. м.

Из-за происшествия пришлось перекрывать автомобильное движение по участку Живописной улицы. Еще пожар стал причиной задержки трамваев маршрутов №№28 и 31.