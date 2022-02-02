РИАМО - 2 фев. Подмосковье лидирует среди регионов по темпам решения проблем дольщиков, сообщил журналистам генеральный директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев.
По итогам 2021 года Наблюдательным советом Фонда развития территорий было принято решение по порядка 300 проблемным объектам.
«Одна из наших задач по закону – это предбанкротный мониторинг. Это как раз те объекты, которые строятся по старым схемам. <…> В высокой зоне риска находятся 195 объектов по всей стране. Это 43 региона», – отметил Тимофеев.
Фонд развития территорий (ранее – Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства) был создан в 2017 году. Его задачей является регулирование отношений застройщиков и дольщиков.
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