РИАМО - 2 фев. Подмосковье лидирует среди регионов по темпам решения проблем дольщиков, сообщил журналистам генеральный директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев.

«Эффективнее (по темпам решения проблем дольщиков - ред.), конечно, Московская область. <…> Новосибирск подтянулся», – рассказал Тимофеев.

По итогам 2021 года Наблюдательным советом Фонда развития территорий было принято решение по порядка 300 проблемным объектам.

«Одна из наших задач по закону – это предбанкротный мониторинг. Это как раз те объекты, которые строятся по старым схемам. <…> В высокой зоне риска находятся 195 объектов по всей стране. Это 43 региона», – отметил Тимофеев.

Фонд развития территорий (ранее – Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства) был создан в 2017 году. Его задачей является регулирование отношений застройщиков и дольщиков.

Права 15 тыс дольщиков обеспечат в Подмосковье в 2022 году>>