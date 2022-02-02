РИАМО - 2 фев. Россияне в 2021 году инвестировали 5 млрд рублей через нефинансовые организации. Этот показатель превышает размер вложенных средств в 2020 году в восемь раз, сообщает Газета.ru.

Граждане пользовались для инвестиций услугами таких организаций, как авиакомпании, операторы сотовой связи, девелоперы и автозаправки.

Наибольшую долю портфеля инвесторов, которые являются клиентами нефинансовых компаний, занимают акции – 37%. Из них 17% приходится на российские ценные бумаги, а 20% – на иностранные. Кроме того, 25% инвесторов отдавали предпочтение еврооблигациям, а 18% – облигациям федерального займа и облигациям российских компаний. Кроме того, в 2021 году выросла популярность ПИФов, чья доля увеличилась в девять раз и превысила 20%.

«Для клиентов-партнеров мы делаем специальные предложения — к примеру, начисление бонусов за инвестиции. Этими бонусами в дальнейшем можно оплачивать покупки, скажем, бензин на заправке», – заявила директор продуктового маркетинга «БКС Мир инвестиций» Ирина Блинова.

В приложениях нефинансовых организаций может появиться баннер. Перейдя по нему, клиент может попасть на страницу со специальным предложением и формой подачи заявки на открытие брокерского счета.

Риски

По мнению представителя УК «Альфа-Капитал» Антона Граборова, инвестор почти не несет рисков, ведь его как информируют о возможности инвестирования, так и предостерегают от рискованных вложений. С этим не согласны защитники прав потребителей. Неопытный инвестор может вложить слишком большую сумму.

«Когда, не осознав рисков и не понимая принципов биржевой торговли, он все потеряет – никто не поможет. А те маркетологи, которые придумали механизм вовлечения, скажут, что потребитель виноват сам, он имел выбор, не обязан был соглашаться», – отмечает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Она добавила, что риск должен быть осознанным. Прежде всего клиент должен в полной мере понимать, как пользоваться инструментом, а лишь после обучения вкладывать средства.

«Для неподготовленного человека инвестиции сродни казино, и казино у нас вынесены в отдельные зоны, никто пригласительные туда не раздает. А на фондовый рынок раздают. Но ответственности за это пока никто не несет», – отметила Лазарева.

Особую популярность инвестиции через нефинансовые компании получили в России в течение последних двух лет. Брокеры разрабатывают привлекательные инвестиционные предложения и показывают их в приложениях партнеров. Эти же компании, в свою очередь, повышают лояльность собственных клиентов.