РИАМО - 2 фев. Многофункциональный комплекс «Солнце Москвы» обладает уникальной концепцией мультиформатного наполнения, которая в соседстве с колесом обозрения призвана сформировать новое направление развития для развлекательных центров России, сообщает пресс-служба «Солнца Москвы».

Многофункциональный комплекс, который планируют открыть в первой половине 2022 года, сочетает в себе современный городской отдых, элементы образования, полезный досуг, возможности для шоппинга, а также яркие впечатления от посещения.

«Одна из основных наших задач в реализации проекта «Солнце Москвы» – создать новую всесезонную городскую инфраструктуру, интересную для каждого: как для москвичей, включая жителей района Останкино, так и для туристов. Впечатления от посещения колеса обозрения можно дополнить визитом в многофункциональный центр, где к услугам гостей – гастрокластер, кинотеатр, магазины», – заявил руководитель компании «Солнце Москвы» Денис Тетерин.

По его мнению, развлекательные центры в будущем будут фокусироваться на предоставлении широкого выбора вариантов досуга, который побудит посетителей возвращаться.

Территория многофункционального комплекса «Солнце Москвы» занимает 33 тыс. кв. м. На ней расположены городской променад с мобильными павильонами и 2 этажа закрытых пространств, где разместят кафе, рестораны, кинотеатр, магазины продуктов, одежды, электроники и товаров для детей.

«Солнце Москвы» расположено в Останкинском районе столицы, там проживают свыше 60 тыс. человек. По соседству с будущим многофункциональным комплексом находится ВДНХ, которую ежегодно посещают примерно 30 млн человек.

Строительство колеса обозрения «Солнце Москвы» стартовало в 4 квартале 2019 года. Его высота составит 140 м, оно станет самым высоким в Европе. Один оборот колеса будет занимать 18 минут и 40 секунд.

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