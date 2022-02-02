РИАМО - 2 фев. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отказалась подтверждать подлинность ответов США и НАТО, которые поступили на предложения России, сообщает Газета.ru.

«Попросите американскую сторону подтвердить или опровергнуть — это их документ», — сказала Захарова.

Ранее испанская газета El Pais заявила, что в ее распоряжении есть конфиденциальный ответ Соединенных Штатов и стран НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Согласно этим материалам, западные страны не готовы подписать двусторонний договор и отказаться от расширения военного блока.

Россия направила США и НАТО предложения по обеспечению гарантий безопасности в Европе. Согласно документу, военный блок должен отказаться от расширения на восток. Кроме того, Россия и США обязуются ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия на своей территории.

Ранее Захарова уличила главу МИД Великобритании Элизабет Трасс в плохом знании географии, когда последняя заявила о путях военной поддержки стран Прибалтики через Черное море.

МИД России обвинил США и НАТО в дестабилизации безопасности на европейском направлении>>