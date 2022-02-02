РИАМО - 2 фев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину в течение дня передадут информацию о ситуации с угрозами главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес журналистов ряда изданий, сообщает ТАСС.

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию из-за угроз журналистам «Новой газеты» и телеканала «Дождь» (признан в РФ иноагентом) со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Да, мы обратили внимание на это, мы обратили внимание на то, что вы обратились к президенту. Это обращение сегодня будет доложено главе государства», — сказал Песков.

Ранее «Новая газета» подала в СК заявление на Кадырова из-за его обвинения члена СПЧ Игоря Каляпина и журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной в терроризме.

Песков также ранее сообщал, что в Кремле не видят нужды следить за обвинениями в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова со стороны критиков главы республики, все претензии в его адрес должны рассматривать правоохранительные органы.