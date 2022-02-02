РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 фев. Люберецкая городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по факту ДТП на проезжей части М-5 «Урал» в поселке Томилино, сообщает пресс-служба ведомства.

Проживающий в Москве 27-летний мужчина управлял автомобилем Kia Rio в состоянии алкогольного опьянения. Он двигался без учета дорожных и метеорологических условий с неверно выбранной скоростью и, обнаружив впереди сужение дороги из-за ремонтных работ, потерял управление автомобилем, выехав на правую полосу движения. Там он столкнулся с грузовым самосвалом.

Двум пассажирам, находящимся в Kia Rio, был нанесен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело расследовано по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ.

Органы предварительного расследования избрали мужчине меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Нарушителю грозит наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, или лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.