РИАМО - 2 фев. По итогам прошлого года Фонд развития территорий восстановил права 42 тыс. дольщиков в России. Они получили жилье или компенсационные выплаты, сообщил журналистам генеральный директор фонда Константин Тимофеев.

«Сегодня у нас 129 тыс. пострадавших человек. <…> В прошлом году мы защитили 42 тыс. Это фактически передача ключей, выплаты денежных компенсаций», - сказал Тимофеев.

На конец 2021 года в едином реестре проблемных объектов (ЕРПО) насчитывался 2521 дом. Из числа 129,4 тыс. человек, которые признаны пострадавшими по объектам в ЕРПО, по 48% (62,1 тыс. дольщиков) были приняты решения наблюдательного совета Фонда развития территорий. Эти люди гарантированно получат квартиры или выплаты.

Фонд развития территорий до 1 января 2022 года назывался Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства. Он был создан в 2017 году для урегулирования отношений между застройщиками и дольщиками.