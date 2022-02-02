РИАМО - 2 фев. Сотрудники Домодедовской таможни не допустили незаконного ввоза в Россию денежных средств. Нарушить законодательство пытался гражданин РФ, прибывший из Парижа, сообщает пресс-служба таможни.

Мужчина был остановлен должностным лицом при попытке пройти по «зеленому» коридору. Во время устного опроса он заявил, что имеет при себе денежные средства в размере 36 050 евро и 11 300 рублей. Пассажир предъявил денежные средства по просьбе сотрудника ведомства.

В долларовом эквиваленте сумма незаконно перемещаемых денежных средств составила 40 тыс. долларов, по курсу ЦБ РФ – примерно 2,4 млн рублей. По данному факту проводится проверка в соответствии с УПК РФ.

По таможенному законодательству ЕАЭС, обязательное письменное декларирование необходимо при попытке перевезти деньги на сумму более 10 тыс. долларов. Если сумма превышает 100 тыс. долларов, то пассажиру необходимо представить таможенному органу документы, которые могут объяснить происхождение денежных средств.

Россиянка пыталась незаконно провезти свыше 46 тыс евро в аэропорту Домодедово>>