РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 2 фев. В подмосковном Домодедове за сутки выявили 155 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 20 767 случаев заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 10 188 случаев заболевания.



Всего на данный момент в Московской области выявлено 782 577 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 399 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 633 919 человек.

В Подмосковье работает горячая линия 122 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.