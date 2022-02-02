РИАМО - 2 фев. За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 10 188 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшее число заболевших официально зарегистрировали в Красногорске (1125), Одинцовском округе (862), Раменском округе (593), Воскресенске (591) и Королеве (536), сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

В Подольске зарегистрировали 486 случаев заболевания, в Орехово-Зуевском округе – 396, городском округе Пушкинский – 380, Дмитровском округе – 354.

333 случая заболевания коронавирусом за сутки выявили в Мытищах, 303 – в Люберцах, 256 – в Щелкове, 251 – в Павловском Посаде, 246 – в Жуковском, 233 – в Долгопрудном, 218 – в Солнечногорске, 216 – в Ступине, 205 – в Ленинском округе, 192 – в Лыткарине, 182 – в Сергиево-Посадском округе, 181 – в Коломне, 169 – в Наро-Фоминском округе, 162 – в Дзержинском.

155 случаев коронавируса выявили в Домодедове, 148 – в Егорьевске, 147 – в Электростали, 145 – в Балашихе, 140 – в Серпухове, 117 – в Краснознаменске, 104 – в Шатуре, 92 – в Истре, 82 – в Богородском округе, 81 – в Реутове, 75 – в Ивантеевке, 63 – в Луховицах, 52 – в Волоколамском округе, 51 – в Кашире, 29 – в Лобне, 28 – во Власихе, 25 – в Шаховской.

22 случая заболевания зарегистрировали в Озерах, по 20 – в Лосино-Петровском и Серебряных Прудах, 19 – в Рузском округе, 16 – в Черноголовке, 15 – в Электрогорске, 13 – в Бронницах, 12 – в Химках, 11 – в Котельниках, 9 – в Зарайске, 7 – в Лотошине, по 6 – в Клину и Фрязине, 4 – в Пущине, 3 – в Можайском округе, 1 – в Чехове.

Ни одного случая заболевания коронавирусом за сутки не выявили в Талдомском округе, Дубне, Звездном городке, Красноармейске, Молодежном, Протвине и Рошале.

С начала пандемии в Московской области выявлено 782 577 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 399 человек. Выздоровели и выписались 633 919 человек.

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