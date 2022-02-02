РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 фев. Сотрудники полиции Мытищ рассказали ученикам образовательных учреждений округа о наиболее распространенных схемах мошенничества, сообщается в Instagram-аккаунте МУ МВД России «Мытищинское».

Спикеры в своем выступлении привели ряд схем, по которым действуют мошенники. По телефону они могут представиться родственниками или друзьями знакомых жертвы, якобы попавших в беду.

За решение проблемы злоумышленники просят передать денежные средства, если у гражданина такой суммы нет, могут предложить оформить кредит. В таком случае полицейские призвали ни в коем случае не продолжать беседу, перезвонить своему родственнику и удостовериться, что с ним все в порядке.

Мошенники также представляются сотрудниками банков и сообщают о якобы различных несанкционированных списаниях со счета. Необходимо запомнить, что сотрудники правоохранительных органов или финансовых организаций не запрашивают конфиденциальную информацию.

В завершение мероприятия полицейские ответили на вопросы и поблагодарили слушателей за уделенное время.