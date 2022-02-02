РИАМО - 2 фев. Основной целью угона машины обычно является разборка на запчасти. Главный способом защиты авто от угона является страховка, в том числе КАСКО, сообщил заместитель гендиректора страхового общества «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов.
«Мы уже живем в реалиях угонов автомобилей. В основном автомобили сейчас угоняют именно для разборки на запчасти, потому что запчастей не хватает, либо они дорогие, к тому же есть дефицит новых автомобилей. Соответственно, надо использовать старые автомобили, а для этого их надо ремонтировать», – пояснил Иванов в эфире радио Sputnik.
Он отметил, что лучшим способом защитить машину является страховка.
По его словам, еще одним способом учеречь свое авто от преступников является разные системы защиты. Также можно парковать автомобиль на охраняемых стоянках.
Иванов уточнил, что злоумышленники чаще всего угоняют на разборку самые популярные марки и модели авто.
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