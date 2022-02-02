РИАМО - 2 фев. Основной целью угона машины обычно является разборка на запчасти. Главный способом защиты авто от угона является страховка, в том числе КАСКО, сообщил заместитель гендиректора страхового общества «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов.

«Мы уже живем в реалиях угонов автомобилей. В основном автомобили сейчас угоняют именно для разборки на запчасти, потому что запчастей не хватает, либо они дорогие, к тому же есть дефицит новых автомобилей. Соответственно, надо использовать старые автомобили, а для этого их надо ремонтировать», – пояснил Иванов в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что лучшим способом защитить машину является страховка.

«Лет 10-15 назад на Дальнем Востоке было популярно страхование отдельных частей автомобиля, потому что там народ промышлял тем, что снимал с праворульных автомобилей крылья, бамперы на ремонт. Сейчас такой практики уже нет – машина либо страхуется целиком, либо не страхуется вообще», – добавил эксперт.

По его словам, еще одним способом учеречь свое авто от преступников является разные системы защиты. Также можно парковать автомобиль на охраняемых стоянках.

Иванов уточнил, что злоумышленники чаще всего угоняют на разборку самые популярные марки и модели авто.