РИАМО - 2 фев. В Одинцовском городском округе открылся новый офис врача общей практики. Он располагается в Звенигороде по адресу: улица Игнатьевская, дом 2А, и является подразделением Одинцовской больницы, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Улучшение качества и доступности медицинской помощи для жителей региона – наш основной приоритет работы. Новый офис врача общей практики в Звенигороде будет обслуживать порядка 6,8 тыс. жителей и рассчитан на 31 посещение в смену», - рассказала заместитель председателя правительства региона - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

В офисе оказывается помощь взрослым и детям. Жителей принимает врач общей практики, также в офисе будет работать одна медсестра.

Обратившись в новый офис врача, жители смогут получить консультацию медицинского специалиста, а также пройти диагностические исследования, в том числе ЭКГ.

Кроме того, в офисе врача общей практики можно сделать прививку от коронавируса.