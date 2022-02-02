РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 фев. За прошедшие сутки в подмосковном Подольске выявили 486 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число случаев заражения в округе с начала пандемии составляет 31 359, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки было выявлено 10 188 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 782 577 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 399 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 633 919 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Подмосковные поликлиники перешли на новый режим работы из-за распространения омикрон штамма. Врачи принимают пациентов ежедневно с 8:00 до 20:00.

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