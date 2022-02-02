РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 фев. В жилом комплексе «Томилино Парк» на территории Люберец группа «Самолет» построит новый детский сад на 360 мест, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Строительство пройдет за счет внебюджетных источников финансирования в рамках договора о комплексном развитии территории.

Общая площадь объекта составит 4,6 тыс. кв. м. Для каждой группы предусмотрены игровая, спальня, раздевалка, буфетная и туалетные комнаты. Музыкальные и спортивные занятия будут проходить в залах площадью 75 кв. м. Также в здании откроют медицинский и процедурный кабинеты, собственный пищеблок.

На прилегающей территории построят площадки для занятий физкультурой и большую игровую зону. В ее составе будет 15 индивидуальных площадок с теневыми навесами и игровым оборудованием.

Всего в ЖК запланировано открытие 4 детсадов, 3 школ и оздоровительного комплекса с бассейном.