РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 фев. В АО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» – АО «Атомэнергомаш») прошел инспекционный аудит международного органа по сертификации «Регистр Ллойда» (LRQA) в рамках действующего сертификата соответствия требованиям международного стандарта менеджмента качества ISO 9001:2015, сообщает пресс-служба предприятия.

По результатам аудита несоответствий не зарегистрировали. Отметили такие улучшения, как разработанный стандарт по управлению рисками в проектах на примере АЭС «Ханхикиви», АЭС «Пакш», реализованную методологию управления проектами в 1С в сочетании с BI-решениями на базе Qlik, благодаря чему контроль над проектами стал более прозрачным.

Дали рекомендации по дальнейшему развитию системы менеджмента, в том числе дальнейшее совершенствование методологии проведения внутренних аудитов. Например, в части планирования аудитов по проектам и процессам для выявления проблем на границах взаимодействия отделов, применение уникальной идентификации средств измерений.

Аудиторская проверка стала первой с момента выдачи АО «ЗиО-Подольск» нового сертификата, подтверждающего соответствие СМК предприятия требованиям международного стандарта ISO 9001:2000. Действующий сертификат, выданный заводу в феврале 2021 года на трехлетний период, стал девятым, полученным предприятием от компании Lloyd Register. Впервые производство сертифицировано «Регистром Ллойда» в 1997 году.

«ЗиО-Подольск» является одним из первых предприятий в РФ, получивших одобрение международного органа по сертификации. Наличие документов такого уровня является не только показателем стабильности организации в обеспечении качества продукции, но и основой для получения других разрешительных документов, в том числе лицензий, сертификатов, свидетельств и тому подобное. Наличие этих документов определено нормативными правовыми требованиями к выпускаемой продукции. Поддержание сертификата соответствия требованиям ISO 9001 позволяет проводить бенчмаркинг, развивать менеджмент качества в соответствии с мировыми тенденциями.