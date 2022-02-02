РИАМО - 2 фев. Специалисты приступили к демонтажу световых цифр «2022», которые были установлены на территории Москвы в преддверии новогодних праздников, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Москву украшали почти 60 объемно-декоративных конструкций с символикой наступившего года. Их можно было увидеть на Новом Арбате, в парках Горького, «Сокольники», «Царицыно», а также на Северном речном вокзале и на ВДНХ.

Также яркие цифры смонтировали на Боровицкой, Лубянской, Смоленской и Кудринской площадях, на Гоголевском, Никитском и Тверском бульварах и в других местах города.

Всего к Новому году и Рождеству Москву украсили свыше 4 тыс. декоративных конструкций. Все они используются повторно из года в год.

При этом остальные световые конструкции – тоннели и арки, навесы из гирлянд, гигантские елочные шары – останутся на улицах, площадях, в парках и столичных скверах до весны.

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