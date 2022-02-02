РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 фев. Команды Щелкова по эстетической гимнастике Rixos и Nikos вошли в пятерку сильнейших в Московской области, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Команда Rixos заняла 2 место на областных соревнованиях в Раменском. А Nikos, впервые выступившая в возрастной категории 8-10 лет, сумела обойти старших и более опытных соперниц и занять 4 место.

Сейчас девочки работают над новыми упражнениями. Это будут необычные и сложные программы, с которыми команды поедут на межрегиональные соревнования.