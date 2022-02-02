РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 фев. Сотрудники ГИБДД Подольска в феврале будут проверять таксистов и водителей автобусов на соблюдение правил дорожного движения при осуществлении перевозок, сообщили в группе пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

Рейды будут проводиться сотрудниками ГИБДД 2, 9, 19 и 22 февраля на обслуживаемой территории.

Мероприятие проводится в целях снижения уровня аварийности на транспортных средствах, принадлежащих юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям), усиления контроля за соблюдением юрлицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении перевозок и пресечения нарушений требований ПДД.