РИАМО - 2 фев. Во второй половине 2021 года почти 7 млн пассажиров воспользовались функцией бесконтактного оформления льготных билетов ЦППК с остановочных пунктов Московской области, сообщает пресс-служба компании.

Наиболее часто пассажиры пользовались таким способом получения билетов на Казанском направлении (1,2 млн пассажиров), Ярославском и Рижском направлениях (по 1,1 млн).

Воспользоваться услугой с 1 июля 2021 года могут льготники Московской области, которые имеют право на бесплатный проезд. Функция доступна по социальным картам на всех станциях Москвы и Подмосковья, где установлены турникетные комплексы или валидаторы.

Обладателям социальной карты не требуется оформлять билет на кассе на каждую поездку. Достаточно произвести активацию в пригородных билетных кассах раз в год. Благодаря этому пассажиры могут сэкономить собственное время.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо валидировать социальную карту при входе и выходе со станции на турникете или валидаторе. Во время поездки на электропоезде пассажир-льготник должен иметь при себе документы, которые подтверждают его право на льготный проезд. Их необходимо предоставить кассиру-контролеру по требованию.

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