РИАМО - 2 фев. Порядка 9% проверенной молочной продукции на территории столицы, Подмосковья и Тульской области оказалась фальсификатом, сообщил замруководителя управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям Владимир Менякин.

«Злободневным остается вопрос фальсификации молочной продукций. Нами была отобрана 401 проба молочной продукции, примерно в 9% случаях получен положительный результат», - сказал Менякин.

Он отметил, что еще сложнее ситуация в переработке.

«Но возможности системы «Меркурий» и маркировки «Честный знак» делают жизнь недобросовестных производителей все менее комфортной», - уточнил специалист.

По его словам, также ведомство проводило внеплановые проверки свиноводческих, птицеводческих предприятий, предприятий по производству кормов для животных. В рамках проверок было найдено 433 нарушения, 153 тонны опасной в ветеринарном отношении продукции.

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