РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 фев. Люберецкая городская прокуратура признала двухэтажный дом №26А на улице 8 Марта заброшенным, сообщает пресс-служба ведомства.

В результате проверки объекта установили, что здание не используется, не содержится должным образом и является заброшенным, в доме нет окон и дверей. На участке и внутри объекта отсутствует физическая охрана, прилегающая территория не убрана, большая часть участка заросла растительностью.

Также не предприняты меры по ограничению свободного доступа к объекту, что противоречит законодательству антитеррористической защищенности и обеспечению общественной безопасности.

Администрация городского округа, которая является собственником объекта, не привела здание в надлежащее состояние или не провела его демонтаж.

Городская прокуратура внесла представление об устранении нарушений федерального законодательства.