РИАМО - 2 фев. Огнеборцам удалось локализовать пожар на складе, расположенном на Живописной улице в Москве, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 11:40 среды. Возгорание было локализовано в 12:37.

Площадь пожара составляет 100 кв. м. Сообщалось, что горит склад с декорациями Мосфильма.

Перекрыто автомобильное движение по участку Живописной улицы, а также задерживаются трамваи по маршрутам №№28 и 31.