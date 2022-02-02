РИАМО - 2 фев. Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение предоставить земельный участок на Хорошевском шоссе для строительства гостиницы, многофункционального общественного комплекса и центра современного искусства, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Земельный участок, на котором планируется возвести новые объекты, имеет площадь 1,7 га. Он предоставлен АО ТВК «Авиапарк» на 5 лет.

«Участок, примыкающий непосредственно к ТЦ «Авиапарк», свободен от объектов капитального строительства», – подчеркнула председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Общая поэтажная площадь объекта может составить около 130 тыс. кв. м. Объект соответствует критериям инвестиционного проекта и направленности на достижение показателей по госпрограммам Москвы «Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия» и «Градостроительная политика».