РИАМО - 2 фев. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила британскую коллегу Элизабет Трасс в плохом знании географии, пишет Газета.ru.

Захарова прокомментировала интервью Трасс для ВВС, в котором глава МИД Великобритании рассказала о мерах поддержки союзников в Европе. Трасс заявила, что странам Балтии, а также Украине военная поддержка идет через Черное море.

«Миссис Трасс, Ваши знания в области истории — ничто по сравнению с Вашими познаниями по географии. У НАТО на Балтике (миссис Трасс, на всякий случай: Британия в НАТО, а Балтика — это не только пивоваренная компания), кроме трех прибалтийских членов, расположены еще Польша, Германия и Дания», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

По словам представителя МИД РФ, для защиты прибалтийских стран-членов НАТО необходимо действовать через Балтийское море, от названия которого и происходит название региона, а не через Черное море.

При этом Захарова добавила, что мир надо спасать «от глупости и необразованности англосаксонских политиков».