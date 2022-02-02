РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 фев. В городском округе Мытищи состоялось возложение цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь» ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

Мероприятие прошло в рамках реализации партийного проекта «Единой России» «Историческая память». Сталинградская битва стала самым крупным сухопутным сражением, состоявшимся в ходе Великой Отечественной войны, одним из переломных моментов в ходе войны, после которого немецкая армия окончательно потеряла стратегическое преимущество.

«Значение нашей победы в Сталинградской битве переоценить невозможно. Проходит все больше лет, но с каждым годом мы острее чувствуем подвиг нашего народа и значение той огромной победы. Победа далась нам очень дорогой ценой, но именно в Сталинградской битве был реально сломлен хребет немецко-фашисткой военной машины», - сказал депутат Мособлдумы Михаил Мурзаков.

Битва за Сталинград продолжалась 200 дней – с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. В ней приняли участие около 2 млн человек с обеих сторон, примерно 2 тыс. танков, столько же самолетов и более 26 тыс. различных орудий. В сражениях за оборону Сталинграда принимали участие и мытищинцы.

«Герой СССР, летчик Георгий Иванович Байков – выпускник мытищинского аэроклуба принял свой первый воздушный бой и сбил немецкий самолет именно в небе над Сталинградом, а герой СССР Александр Иванович Егоров работал до убытия на фронт мастером на мытищинском вагоностроительном заводе и свой первой бой тоже принял в окопах Сталинграда», - отметил председатель совета депутатов горокруга Андрей Гореликов.

Он пожелал мытищинцам помнить и чтить память тех, кто отдал жизнь за родину и тех, кто вернулся с полей сражений. К сожалению, каждый день их становится все меньше.

В Мытищах проживало более 20 участников Сталинградской битвы. Среди них почетный гражданин муниципалитета Павел Дацко. Сегодня на территории округа в живых не осталось ни одного участника Сталинградской битвы, но память об их подвиге будет жить вечно.