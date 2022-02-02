РИАМО - 2 фев. Жители Подмосковья, столицы и Тульской области стали вдвое чаще вылетать за рубеж с домашними животными в 2021 году, сообщила замруководителя управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям Оксана Князева.

Для удобства граждан оформить необходимую информацию о животном можно заранее в интернете.

«Границы других стран постепенно открываются. Снова отмечаем рост числа пассажиров, которые отбывают за границу с домашними питомцами. В 2021 году нами было оформлено около 80 тысяч животных. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Около половины — кошки и собаки», - сказала Князева.

Она отметила, что другая половина животных вывозилась в коммерческих целях, интерес к отрасли устойчиво растет с 2019 года.

«При перемещении такого вида животных управлением отмечался всплеск подделки ветеринарных сертификатов, паспортов на животных, проведения иммунизации», - заключила Князева.