РИАМО - 2 фев. Закон, разрешающий использование на территории России опиоидного анальгетика эторфина в ветеринарных целях, вступает в силу с 3 февраля, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Изменения в законодательство по контролю за оборотом наркотических средств были разработаны ГУНК МВД России. Эторфин вывели из списка I перечня наркотических средств, подлежащих контролю в РФ, в список II для его возможного использования в ветеринарии.

«До настоящего времени на территории России это было запрещено. При этом в мировой практике дротики, заряженные раствором указанного наркотического средства, используют в зоопарках, цирках и при отлове животных в дикой природе. Вещество является мощным опиоидным анальгетиком, из-за чего не применяется для людей», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она подчеркнула, что эторфин смогут использовать ветеринарные врачи, работающие с крупными животными в зоопарках. Препарат позволяет выполнять стоматологические манипуляции, обработку копыт и профилактические обследования. Это, в свою очередь, предотвращает развитие смертельных заболеваний и даже вынужденный убой ценных животных.

При этом значительный, крупный и особо крупный размеры для эторфина остаются в прежних значениях, резюмировала Волк.

Эторфин является полусинтетическим опиоидом, который обладает обезболивающим действием, примерно в 1000-3000 раз превышающим морфин.