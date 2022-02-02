РИАМО - 2 фев. Пожар произошел днем в среду в одноэтажной пристройке к 2-этажному зданию на Живописной улице, 25 в Москве, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 11:40. Горят пристройка и обрешетник 2-этажного здания. Общая площадь пожара - 100 кв. м. Пожарные находятся на месте возгорания.

По данным ТАСС, горит склад с декорациями Мосфильма.

Как сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, из-за пожара движение транспорта ограничено по Живописной улице на участке от улицы Академика Бочвара до улицы Рогова.

По данным Дептранса Москвы, трамвайные пути на Живописной улице перекрыты спецтехникой. Задерживается движение по маршрутам №№28 и 31.