РИАМО - 2 фев. За прошлый год Мосжилинспекция провела внеплановые проверки документов в 71 управляющей организации из-за обращений о грубых нарушениях лицензионных требований, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, проверка подтвердила задолженность по договорам за поставку ресурсоснабжающим организациям АО «Мосводоканал», АО «Мособлгаз», АО «Мосэнергосбыт», ПАО «МОЭК», ОАО «Новомосковский технопарк», МУП «Троицктеплоэнерго».

Все организации-должники и их руководители были привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований».

Специалисты вынесли 206 постановлений на общую сумму свыше 38 млн рублей. Среди нарушителей 5 УК, которые накопили задолженность за коммунальные ресурсы в размере более 150 млн рублей: ООО «Релена 2000», ООО «Юнисервис», ООО «Сервисград», ООО «Управляющая компания «Свитхом».

Еще в 2021 году 3 УК покинули рынок жилищно-коммунальных услуг мегаполиса из-за плохой работы и долгов, в том числе перед ПАО «МОЭК». По решению Арбитражного суда Москвы аннулированы лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами у ООО УК «Дом-Мастер» (ИНН 7701722695), ООО «УК Юни-дом» (ИНН 7718600166) и ООО УК «Покровская» (ИНН 7709901921).