РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 фев. Люберецкая городская прокуратура передала в городской суд уголовное дело по факту хранения и сбыта заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Следственные органы обвиняют жителя Москвы в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ.

По версии следствия, злоумышленник нашел в интернете поддельные купюры номиналом 2 тыс. рублей и приобрел 15 таких банкнот. После он этими деньгами оплатил покупку мобильного телефона iPhone XR.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.